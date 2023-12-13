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Бензема установил уникальное достижение на Клубных чемпионатах мира

Француз накануне записал на свой счет гол в составе Аль-Иттихада в стартовом матче турнира.
Сегодня, 11:28
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Во вторник, 12 декабря, в стартовом матче Клубного чемпионата мира 2023 года аравийский Аль-Иттихад разгромил со счетом 3:0 новозеландский Окленд Сити.

Третий мяч в этом поединке на 40-й минуте забил нападающий Карим Бензема, чем установил уникальное достижение на таких турнирах.

Французский форвард стал первым футболистом, которому удалось отличиться на четырех Клубных чемпионатах мира, сообщает BBC.

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Всего этот гол стал для Бензема пятым в рамках этих турниров. Ранее он раз забил в 2014 году, дважды - в 2016-м и раз - в 2022-м.

В общей сложности французский нападающий участвовал в шести Клубных чемпионатах мира и предыдущие пять выиграл в составе мадридского Реала в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Отметим, что во втором раунде нынешнего розыгрыша турнира Аль-Иттихад сыграет с египетским Аль-Ахли.

На ISPORT доступны календарь и результаты Клубного чемпионата мира 2023 года.

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