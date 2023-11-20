Бензема: Саудовская Аравия - мой второй дом, я приехал сюда ради спортивного проекта

Форвард в очередной раз напомнил, что покинул мадридский Реал не ради денег.

Прошлым летом Карим Бензема получил щедрое предложение от Аль-Иттихада, которое вынудило его покинуть Реал.

Однако несмотря на это француз продолжает убеждать всех, что он переехал в Саудовскую Аравию не ради денег.

"Я очень счастлив быть среди этих замечательных людей, которые любят спорт в Саудовской Аравии. Я приехал сюда не только ради футбола, но и ради огромного спортивного проекта", - цитирует игрока турецкое издание SporX.

"Когда я впервые сюда попал, я был удивлен огромным интересом к спорту. Мы делаем все возможное, чтобы сделать фанатов счастливыми. Саудовская Аравия - мой второй дом, местные люди великолепны, они любят футбол и у них есть огромная страсть к нему".

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С момента своего переезда в Саудовскую Аравию Карим Бензема провел в составе Аль-Иттихада 13 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

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