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Нидерландский клуб арендовал игрока Динамо

Лонвейк перешел в стан Фортуны.
Сегодня, 13:24
Джастин Лонвейк / fcdynamo.kiev.ua
Джастин Лонвейк / fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк вернется в родной чемпионат. Об этом киевский клуб сообщил в соцсетях.

Во второй половине сезона нидерландец будет выступать в аренде за Фортуну Ситтард, без опции выкупа контракта.

Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел на правах аренды в бельгийском Андерлехте, где провел на поле всего 39 минут за три матча.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Динамо впервые стал отцом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк динамо киев

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