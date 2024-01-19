Нидерландский клуб арендовал игрока Динамо

Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк вернется в родной чемпионат. Об этом киевский клуб сообщил в соцсетях.

Во второй половине сезона нидерландец будет выступать в аренде за Фортуну Ситтард, без опции выкупа контракта.

Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел на правах аренды в бельгийском Андерлехте, где провел на поле всего 39 минут за три матча.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Динамо впервые стал отцом.

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