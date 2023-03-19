Пуйоль: Барселона может решить судьбу Ла Лиги в класико

Бывший защитник Барселоны Карлес Пуйоль считает, что каталонский клуб станет чемпионом Испании, если обыграет Реал.

"В Европе этот сезон действительно сложился неудачно, но это в прошлом. Ситуацию уже не изменить, поэтому нужно концентрироваться на том, что у нас осталось. В Ла Лиге все хорошо, в Кубке нас тоже ждут сложные матчи.

Читайте также: Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляция матча 19.03.2023 чемпионата Испании

Но сейчас нужно думать о класико. В нем Барселона может решить судьбу Ла Лиги. Фанаты и команда должны подойти к этой игре с силой и желанием выиграть Ла Лигу, потому что в класико можно практически решить судьбу титула", – сказал Пуйоль в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона примет Реал в рамках 26-го тура Ла Лиги в воскресенье, 19 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.