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Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляция матча 19.03.2023 чемпионата Испании

Команды встретятся в поединке Ла Лиги-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:50
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

В воскресенье, 19 марта, каталонская Барселона встретится с мадридским Реалом в центральном матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Матч Реал - Барселона состоится в Мадриде (Испания) на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал

На ISPORT онлайн-трансляция матча Барселона - Реал будет доступна от видеосервиса Megogo в этой новости 19 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву. Также матч будет доступен на платформе Volia TV.

На данный момент Барселона и Реал на первой и второй строчке соответственно. После 25-ти сыгранных туров каталонцы набрали 65 очков, а мадридцы - 56. В последнем туре подопечные Хави обыграли с минимальным счетом Атлетик (1:0), а "сливочные" одолели Эспаньол (3:1).

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Последний раз Барселона и Реал встречались между собой в начале марта в рамках Кубка Испании. Каталонцы с минимальным счетом одолели мадридцев благодаря автоголу Милитао.

Отметим, что накануне "сливочные" провели матч против Ливерпуля (1:0) в рамках Лиги чемпионов. По сумме двух встреч Реал добыл путевку в 1/4 финала турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Ла Лига

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