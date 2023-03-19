Барселона - Реал: прогноз на матч 19.03.2023 Эль Класико

Команды встретятся в 26-м туре чемпионата Испании-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках очередного тура испанской Ла Лиги состоится один из самых ожидаемых матчей во всем мировом футболе – Барселона встретится с Реалом.

Поединок состоится в воскресенье, 19 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Состоится встреча в столице Каталонии, городе Барселона, на величественном стадионе Камп Ноу.

Матч будет чрезвычайно важным для обеих команд, ведь в случае победы одна из них единолично возглавит турнирную таблицу и будет иметь хотя бы какое-то преимущество над главным конкурентом за чемпионский трофей.

Коэффициент и ставки на матч четвертого тура Ла Лиги Барселона – Реал 19 марта

Оба коллектива подходят к очному противостоянию в 26-м туре с разницей в девять очков. Каталонцы на данный момент занимают первую строчку, набрав 65 баллов, а мадридцы идут вторыми, имея в своем активе 56 пунктов.

Источник: Getty Images

Тем не менее, эксперты и аналитики смогли выделить хоть и не явного, но все же фаворита этого матча – каталонский клуб будет играть дома, а потому, возможно, поддержка местных фанатов принесет им дополнительные силы на эту игру.

Прогноз букмекеров на матч Барселона – Реал:

Победа Барселоны: 2,11 – 2,15

Ничья: 3,50 – 3,60

Победа Реала: 3,70 - 3,90

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют достаточно равную игру в первом тайме. Если вас интересуют ставки, то на то, что первая половина поединка завершится вничью коэффициент гораздо ниже (около 2,25), чем на такой же итоговый результат, но все равно очень "соблазнительный".

Наиболее ожидаемым счетом этого матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В то же время коэффициент на минимальную победу Барселоны равен около 7,5.

Статистика противостояния Реала и Барселоны

Эль Класико – одно из древнейших противостояний в мире футбола. "Сине-гранатовые" и "сливочные" провели между собой уже 286 матчей, если учитывать и товарищеские поединки.

Команды сыграли немало важных матчей, встречались они не только в испанских турнирах, но и в еврокубках. За это время статистика противостояния в Эль Класико:

Барселона – Реал

119 Победы 105

62 Ничьи 62

497 Голы 462

Стоит отметить, что больше всего матчей в этом противостоянии среди игроков провели нынешние звезды ПСЖ – Серхио Рамос и Лионель Месси, игравшие в Эль Класико по 45 раз. Аргентинский нападающий также является лучшим бомбардиром в истории этих встреч - 26 голов.

В последнем официальном поединке между этими командами была зафиксирована минимальная победа Барселоны именно на Сантьяго Бернабеу.

Реал – Барселона 0:1

Голы: Милитао, 26 (автогол)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) — Камавинга, Кроос (Чуамэни, 74), Модрич (Альваро, 84) — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесье (Роберто, 85) — Рафинья (Фати, 69), Торрес, Гави.

Предупреждения: Винисиус, Начо, Вальверде – Рафинья, Гави, Кесье

Источник: Getty Images

На неделе Мадридский Реал в рамках Лиги чемпионов встретился с Ливерпулем. Поединок для "королевского клуба" оказался достаточно просты и команда смогла добыть победу с минимальным счетом, забив под занавес встречи. Такой результат позволил команде Карло Анчелотти гарантировать выход в 1/4 финала главного клубного турнира.

В свою очередь Барселона вынуждена была отдыхать среди недели, так как клуб вылетел из еврокубков почти месяц назад. Каталонцы уступили по сумме двух матчей Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы.