Роналду получит нового тренера в Ан-Насре
Стефано Пиоли заменит экс-рулевого Шахтера.
Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, судя по всему, сменит главного тренера.
Как сообщает Альфредо Педулла, «желто-синих» возглавит Стефано Пиоли. Детали контракта пока неизвестны.
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Пока, рулевым саудовского клуба является экс-наставник Шахтера Луиш Каштру, но после поражения в суперкубке Саудовской Аравии в прессе появились слухи о неудовлетворенности его работой.
Стоит сказать, что Пиоли летом мог возглавить Аль-Иттихад, но назначение в этот клуб сорвалось из-за смены спортивного руководства клуба.
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