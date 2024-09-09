Роналду получит нового тренера в Ан-Насре

Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, судя по всему, сменит главного тренера.

Как сообщает Альфредо Педулла, «желто-синих» возглавит Стефано Пиоли. Детали контракта пока неизвестны.

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Пока, рулевым саудовского клуба является экс-наставник Шахтера Луиш Каштру, но после поражения в суперкубке Саудовской Аравии в прессе появились слухи о неудовлетворенности его работой.

Стоит сказать, что Пиоли летом мог возглавить Аль-Иттихад, но назначение в этот клуб сорвалось из-за смены спортивного руководства клуба.

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