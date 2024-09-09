Роналду обновил свой рекорд в сборной Португалии
Сборная Португалии накануне выиграла домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против Шотландии (2:1).
Нападающий Криштиану Роналду, выйдя на замену в перерыве, принес своей команде победу на 88-й минуте поединка.
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Этот гол стал для Роналду первым в карьере в ворота сборной Шотландии. Таким образом нападающий обновил свой рекордный список национальных команд, которым он забивал. Теперь на его счету 48 сборных, которые от него пропускали, сообщает Stats Foot.
Больше всего у португальца голов в ворота Люксембурга - 11, а Швеции и Литве он забил по семь мячей.
Ранее Роналду назвал свою цель до завершения карьеры.
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