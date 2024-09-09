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Роналду обновил свой рекорд в сборной Португалии

Нападающий добавил еще одну национальную команду в список тех, которым он забил.
Сегодня, 09:28
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Сборная Португалии накануне выиграла домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против Шотландии (2:1).

Нападающий Криштиану Роналду, выйдя на замену в перерыве, принес своей команде победу на 88-й минуте поединка.

Читай также: Роналду вышел на замену и принес Португалии волевую победу на Шотландией

Этот гол стал для Роналду первым в карьере в ворота сборной Шотландии. Таким образом нападающий обновил свой рекордный список национальных команд, которым он забивал. Теперь на его счету 48 сборных, которые от него пропускали, сообщает Stats Foot.

Больше всего у португальца голов в ворота Люксембурга - 11, а Швеции и Литве он забил по семь мячей.

Ранее Роналду назвал свою цель до завершения карьеры.

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