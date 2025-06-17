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Футбол

Стали известны потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы

"Горняки" начнут отбор с первого раунда.
Сегодня, 11:14       Автор: Митя Шитко
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 17 июня, в Швейцарии состоится жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы.

Участие в жеребьевке примет донецкий Шахтер, который по итогу сезона-2024/25 выиграл Кубок Украины.

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Для первого раунда 16 команд были посеяны на две группы, в которых есть сеяные и несеяные клубы. Шахтер попал в первую группу и будет сеяной командой.

Потенциальными соперниками "горняков" являются: шведский Геккен, азербайджанский Сабах, финский Ильвес Тампере и косовская Приштина.

Жеребьевка первого отборочного раунда начнется в 16:00 по Киеву.

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