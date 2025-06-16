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Футбол

Новый тренер Шахтера хочет пригласить в клуб соотечественника

Ахмед Кутуджу может присоединится к донецкому клубу.
Сегодня, 21:41       Автор: Андрей Безуглый
Ахмед Кутуджу / Getty Images
Ахмед Кутуджу / Getty Images

Шахтер может подписать вингера Галатасарая Ахмеда Кутуджу, пишет gdhspor.

Турецкое издание утверждает, что в трансфере игрока заинтересован лично главный тренер "горняков" Арда Туран.

Туран очень хорошо знает Кутуджу, с которым успел поработать в Эюпспоре.

Галатасарай не против будет продать игрока, который провел неплохой последний сезон. Трансфермаркт оценивает 25-летнего турка в 5 млн евро.

Ранее также Полесье подписало форварда Александрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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