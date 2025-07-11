"Прекрасное открытие сезона": Туран прокомментировал победу Шахтера над Ильвесом

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над Ильвесом (6:0) в матче первого раунда квалификации ЛЕ.

По словам наставника, он доволен тем, как команда начала сезон.

"Всегда в мире непросто выигрывать 6:0, поэтому я поздравляю свою команду от всего сердца. Это прекрасное открытие сезона. Нелегко было так напряженно тренироваться при такой жаре, непросто было и игроками одержать такую ​​победу, но они это сделали. Я очень счастлив от счета, однако некоторые аспекты игры еще предстоит улучшить. Впрочем, я вдохновлен результатом".

Туран рассказал, благодаря чему команда сумела добыть разгромную победу.

"У бразильцев есть отличный потенциал, однако не только они, но и украинцы - Судаков, Очеретько - они были прекрасны сегодня, действовали непревзойденно.

Я очень доволен всей командой. Чтобы они добились своего потенциала, мы дадим им понимание, что нужно улучшить. К примеру, это уже заметно в голах, когда мы забираем мяч и забиваем. И прежде всего они должны обороняться, они делали это хорошо. У них отличное качество, но еще можно улучшать уровень.

Мы еще готовимся к сезону. Мы будем еще в лучшей форме во второй игре. Если ты носишь футболку Шахтера, то должен быть на топ-уровне в каждом матче. Впрочем, ответная игра при таких условиях будет хорошей тренировкой в ​​ходе подготовки к другим поединкам", - сказал Туран для УПЛ ТВ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Ильвес.

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