"Опасные игроки": Палкин оценил Бешикташ перед матчем в Лиге Европы
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался про Бешикташ, с которым команда сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Палкин отметил достоинства турецкого клуба.
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"Бешикташ – это хорошо известная команда с горячими болельщиками и богатыми традициями в европейском футболе. Мы очень уважаем их.
Их состав высокого качества, у них также тренер высшего уровня, и они всегда были грозной командой, особенно дома. Мы ожидаем сложный матч, как физически, так и тактически. Подобные матчи помогают повысить уровень нашей команды и проверить наши амбиции.
У Бешикташа много опасных игроков, особенно в атаке и полузащите. Я не хочу называть только одного, потому что у них есть качество в каждом аспекте.
Думаю, все увидят очень динамичную команду Шахтера в матче в Стамбуле, где будут играть как молодые таланты, так и опытные игроки. Мы сделаем все возможное для наших болельщиков и нашей страны", - приводит слова Палкина Fanatic.
Первый матч Бешикташ - Шахтер состоится 24 июля.
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