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Футбол

Бешикташ - Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинского клуба в еврокубковом турнире.
Сегодня, 10:00       Автор: Митя Шитко
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 24 июля, Шахтер проведет поединок в еврокубковом сезоне-2025/26.

Соперником во втором отборочном раунде Лиги Европы станет представитель Турции - Бешикташ.

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Матч Бешикташ - Шахтер состоится в Турциии на арене Бешикташ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бешикташ - Шахтер

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис Киевстар ТВ. Также матч покажет канал УПЛ ТВ, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Победитель противостояния в следующем раунде отбора встретится с побежденным из пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция). Проигравший покинет отбор Лиги Европы, а в квалификации Лиги конференций сыграет против триумфатора противостояния Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).

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