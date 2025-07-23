Судаков получил неожиданный вариант в АПЛ

Звезда УПЛ может пойти по стопам Андрея Ярмоленко.

Лондонский Вест Хэм проявил интерес к Георгию Судакову. "Железяки" контактировали с полузащитником донецкого Шахтера по переходу, утверждает инсайдер Алан Никсон на Patreon.

Середняк английской Премьер-лиги якобы готов отдать за хавбека 30 млн фунтов. Сам Судаков настроен покинуть ряды "горняков". Контракт украинца с Шахтером действует до конца 2028 года.

В нынешнем сезоне Судаков сыграл 2 поединка без результативных действий. Статистика предыдущей кампании – 37 матчей (15 голов, 6 ассистов). Ранее на хавбека претендовали итальянские клубы, в том числе Наполи и туринский Ювентус.

Тем временем украинец Артем Довбик получил новый номер в итальянской Роме.

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