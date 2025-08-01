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Футбол

"Шахтер далеко пойдет в Лиге Европы": Сульшер отреагировал на вылет Бешикташа

Наставник турецкой команды признал поражение от "горняков".
Сегодня, 09:30       Автор: Митя Шитко
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле-Гуннар Сульшер / Getty Images

Главный тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в матче с Шахтером (0:2). 

Норвежский специалист признал, что украинская команда заслужила пройти дальше.

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"Наш соперник был лучше нас в обоих матчах, мы играли против более сильной команды. Мы создавали моменты, но и они создали больше. Шахтер заслужил выход в плей-офф. У нас было несколько моментов во втором тайме, но ребята их не реализовали. Шахтер далеко пройдет в Лиге Европы.

Мы только в начале своего пути, сезон только начался. Мы продолжим его в другом турнире. Думаю, я подходящий человек для этого проекта в будущем. Нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать эту работу. Бешикташ пережил непростые времена за последние четыре-пять лет, клубу нужна стабильность. Я продолжу исполнять свои обязанности. Наша цель – построить команду, которая будет бороться за трофеи", – цитирует Сульшера Fanatik.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы Шахтер встретится с греческим Панатинаикосом. Матчи состоятся 7 и 14 августа.

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