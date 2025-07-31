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Футбол

Шахтер - Бешикташ: видео голов и лучших моментов матча 31.07.2025

Вашему вниманию видео голов поединка украинской команды в отборе еврокубкового турнира.
Сегодня, 21:50       Автор: Игорь Мищук
Шахтер - Бешикташ: видео голов матча / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Бешикташ: видео голов матча / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 31 июля, Шахтер в польском Кракове проводит номинально домашний ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы против Бешикташа.

Первый поединок на поле турецкой команды неделю назад завершился победой "горняков" со счетом 4:2.

Вашему вниманию видео голов матча Шахтер - Бешикташ:

1:0 - Кевин, 12

2:0 - Элиас, 45+1

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Бешикташ.

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