Капитан Панатинаикоса пропустит два матча с Шахтером в отборе Лиги Европы

Греческий клуб не сможет рассчитывать на нападающего.

Нападающий Панатинаикоса Фотис Иоаннидис получил травму.

Как сообщает gazzetta, грок получил повреждение приводящей мышцы и выбыл примерно на 15 дней.

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Таким образом, Иоаннидис пропустит первый и, вероятнее всего, второй матч с Шахтером в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы.

В текущем сезоне форвард провел два матча, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне он провел 42 матча, забил 11 голов и сделал одну голевую передачу.

Шахтер сыграет с Панатинаикосом 7 и 14 августа.



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