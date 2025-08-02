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Футбол

Шахтер представил третий комплект формы

Отечественный гранд показал альтернативный вариант экипировки.
Сегодня, 11:12       Автор: Антон Федорцив
Третья форма / ФК Шахтер
Третья форма / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер получил третью форму на сезон 2025/26. Новый комплект "горняков" поступил в продажу, сообщает клуб в Instagram.

Основной цвет резервного варианта – бежевый. Экипировку подготовил немецкий производитель Puma. Третью форму презентовали защитник Валерий Бондарь, хавбеки Марлон Гомес и Дмитрий Крыськив.

Аутентичная футболка обойдется в 4490 грн. В свою очередь реплику болельщики Шахтера смогут приобрести за 2990 грн.

Напомним, ранее Арда Туран предостерег Шахтер относительно уровня соперников в Лиге Европы.

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