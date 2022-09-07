Нападник Челсі та нова схема: Як змінився Фенербахче після останнього матчу з Динамо

ISPORT розповідає про зміни, які зробили "жовті канарки" після останнього протистояння з киянами.

У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зустрінеться з стамбульским Фенербахче.

Це вже друге протистояння команд в сезоні-2022/23. Вперше колективи зустрілись на стадії кваліфікації в груповий етап Ліги чемпіонів, де сильнішими виявились кияни.

З тих пір "жовті канарки" встигли зробити певні зміни в малюнку гри. Редакція ISPORT.Ua розповідає, що варто очікувати від турецького гранду в матчі, який відбудеться у четвер, 8 вересня.

Кадрові зміни

Порівняно з протистоянням в рамках другого раунду відбору стамбульский склад зазнав доволі значних змін.

До "жовтих канарок" приєднались нападник Челсі Міші Батшуайї, який коштував клубу 3.5 млн євро та захисник Луан Перес з Марселю, що обійшовся в суму близько 5 млн євро.

Обидва гравці покликані стати основними в команді, але бельгієць ще не встиг дебютувати за клуб (ймовірно, це станеться саме в грі проти Динамо), адже перейшов тільки декілька днів тому. А от бразилець вже встиг зарекомендувати себе, провівши 8 матчів у всіх турнірах.

Також до команди приєднались воротар Ірфан Джан Егрібайат та нападник Тіаго Чукур, але перший приречений на роль запасного, адже основним голкіпером є Алтай Байіндір, що виконує функції капітана та є найдорожчим гравцем команди за версією Transfermarkt, а другий одразу ж відправився в оренду до клубу з другого бельгійського дивізіону..

З оренд повернулись Езджан Аліоскі, Маурісіо Лемос та Макс Мейер, але тільки північний македонець є важливим гравцем основного складу. Уругвайський центральний захисник використовується в якості гравця ротації, а Мейер, не провівши жодного матчу після повернення став гравцем швейцарського Люцерну.

Крім Мейера команду покинув Марсель Тіссеранд, який перейшов до арабського Еттіфака за 3 млн євро.

Схема

Жорже Жезус не лише змінив склад команди, а й тактичний підхід. Якщо в ЛЧ команда грала за схемою 4-2-3-1, то в останніх іграх почала використовуватися 3-4-3.

Це принесло свої плоди, адже з моменту переходу команди на малюнок гри з трьома центрбеками було здобуто перемоги в 4 матчах з 5 можливих.

Програли "жовті канарки" тільки Коньяспору на виїзді з мінімальним рахунком (1:0). Натомість, було вдома розгромлено Аустрію з Відня (4:1). Також стамбульці взяли гору над Аданою Демірспор (4:2), Кайсеріспором (2:0) та тою ж таки Аустрією вже на її полі (0:2).

Звання найкращого бомбардиру за підсумками цих ігор між собою ділять хавбек Ірфан Джан Кахведжі та форвард Еннер Валенісія. На їх рахунку по два забитих гола

П.С. Кріштіану Роналду

Так-так, це не жарт. Тиждень тому, 31 серпня, турецьке видання Ajansspor випустило новину з заголовком: Роналду погодив умови особистого контракту з Фенербахче.

Щоправда, інформацію не підтверджували більш авторитетні джерела, а ця новина так і залишилась єдиною, але трансферне вікно в турецькому чемпіонаті закривається 8 вересня, тому крихітна вірогідність трансферу ще існує.