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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео опасных моментов матча.
Сегодня, 08:43
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад / Getty Images
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В матче первого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретился с Реал Сосьедадом.

Манкунианцы в родных стенах уступили баскской команде с минимальным счетом 0:1.

Исход матча решил 11-метровый удар, который реализовал Браис Мендес.

Стоит сказать, что данный матч стал номинальным дебютом в Лиге Европы для Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1

Гол: Мендес, 59 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Диогу Далот (Мартинес, 46), Магуайр, Линделеф, Маласия (Макнил, 84) - Эриксен (Бруну Фернандеш, 46), Казэмиро, Фред - Роналду, Антони (Санчо, 71), Эланга.

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель (Сола, 84), Элустондо, Пачеко, Муньос – Мендес (Турриентес, 84), Мерино, Сильва (Чо, 65) – Субименди, Кубо (Барренечеа, 78), Садик (Серлот, 4)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы видео манчестер юнайтед Реал Сосьедад
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