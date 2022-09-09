Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги Европы
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретился с Реал Сосьедадом.
Манкунианцы в родных стенах уступили баскской команде с минимальным счетом 0:1.
Исход матча решил 11-метровый удар, который реализовал Браис Мендес.
Стоит сказать, что данный матч стал номинальным дебютом в Лиге Европы для Криштиану Роналду.
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Гол: Мендес, 59 (с пенальти)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Диогу Далот (Мартинес, 46), Магуайр, Линделеф, Маласия (Макнил, 84) - Эриксен (Бруну Фернандеш, 46), Казэмиро, Фред - Роналду, Антони (Санчо, 71), Эланга.
Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель (Сола, 84), Элустондо, Пачеко, Муньос – Мендес (Турриентес, 84), Мерино, Сильва (Чо, 65) – Субименди, Кубо (Барренечеа, 78), Садик (Серлот, 4)