Динамо – АЕК Ларнака: як Луческу вийде зі скрутної ситуації та чого чекати від суперника?

Команда Мірчі Луческу почала груповий етап Ліги Європи не найкращим чином, програвши в першому турі турецькому Фенербахче.

Тепер вона має зіграти проти, об'єктивно, найменш грізного суперника в групі і якщо має намір вийти в наступну стадію, то повинна перемагати.

Динамо (Київ) — АЕК (Ларнака)

Четвер, 15 вересня, 22:00.

Стадіон імені Юзефа Пілсудського, Краків.

Головний арбітр — Якоб Кехлет (Данiя).

Футболисты Динамо / Источник: ФК Динамо Киев

Про суперника

Кіпрський клуб навіть за мірками власної країни не вважається грандом. Вони жодного разу не ставали чемпіонами і тільки двічі вигравали кубок країни. Та в останні 7 сезонів змогли п'ять разів фінішувати другими, як наприклад минулої кампанії.

У АЕКа дуже різноманітний склад, багато легіонерів – іспанці, серби, боснійці, колумбійці, португальці і це тільки ті, кого є двоє чи навіть більше. А ще присутні нігерієць, ганець, марокканський француз, угорський ізраїльтянин, просто угорець, індійський англієць…

Є в АЕКу не чужий для України Бруну Гама, який свого часу виступав в Дніпрі. Та зараз 34-річний півзахисника травмований і навряд чи зіграє проти Динамо.

Про Динамо

Кияни на матч проти АЕКа не зможуть вийти в оптимальному складі. Головними втратами команди Мірчі Луческу, звичайно, є травмовані Шапаренко та Бущан.

Крім того, проблеми також є в Попова, Кулача, Бєсєдіна та Ваната. Проти Львова Луческу же спробував зіграти "новим" складом, але якщо там перемогу вдалося добути, то як буде тут – це дуже цікаво.

Минулі матчі

Що цікаво, Динамо ніколи не грало не тільки проти АЕКа, а взагалі проти команд з Кіпру.

У самого клубу з Ларнаки євро кубкового досвіду не так і багато, але з українцями, на скільки ви можете пам'ятати, вони грали же цього літа. Дніпро-1 був обіграний два рази, так, кіпріотам трішки щастило в тих поєдинках, але ж щастить, як ми знаємо, кращим.

У команд є дещо спільне – обидві останнім часом забуксували і протягом декількох матчі не могли перемогти, але минулими вихідними все ж добули свої перші перемоги в чемпіонатах цьому сезоні.

Цікаво, що АЕК в цьому останньому матчі дещо змінив свою тактичну побудову і ветеран Іван Трічковскі, який до цього діяв ближче до центру поля, виконував роль фактично другого нападника.

Що кажуть?

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Суперник має в розпорядженні всіх своїх гравців, а у нас багато гравців вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємось і кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Але ми продовжимо боротися за залікові бали та вихід із групи. Вважаю, що АЕК Ларнака – дуже хороша команда, укомплектована легіонерами. По суті, у них зараз грає тільки один кіпріот – Нікос Енглезу

Владислав Дубінчак (захисник Динамо):

АЕК Ларнака — хороша команда. Всі досвідчені гравці, багато кому по 30 і більше років. Ми у своєму чергу будемо брати молоддю, азартом і думаю, що переможемо. У них хороші виконавці, я думаю, що буде непроста гра, проте ми постараємося перемогти.

Прогноз

Важко прогнозувати, яким буде перебіг подій на футбольному полі, але легкої прогулянки для Динамо точно чекати не варто, адже їм самим ще потрібно "навчитися" грати в новому складі.

Обом командам конче потрібна перемога, якщо вони хочуть зайняти НЕ останнє місце в групі, а тому бій обіцяє бути цікавим. Тим не менше, ми віримо, що кияни зможуть здолати суперника за підтримки українців, які прийдуть на матч в Кракові.

Прогноз ISPORT: 1:0