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Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов манкунианцев в игре против Максима Коваля и его клуба.
Сегодня, 22:27
Шериф - Манчестер Юнайтед / Манчестер Юнайтед
Шериф - Манчестер Юнайтед / Манчестер Юнайтед
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в Кишиневе сошлись Шериф и Манчестер Юнайтед.

Первый гол был забит уже на 17-й минуте встречи Джейдоном Санчо, который воспользовался передачей от Кристиана Эриксена. Под конец тайма первым голом в сезоне отметился Криштиану Роналду - 37-летний португалец реализовал пенальти.

Обзор матча:

Напомним, что в стартовом составе молдавского коллектива вышел украинский вратарь Максим Коваль.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы манчестер юнайтед Шериф Тирасполь
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