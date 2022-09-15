Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов манкунианцев в игре против Максима Коваля и его клуба.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в Кишиневе сошлись Шериф и Манчестер Юнайтед.

Первый гол был забит уже на 17-й минуте встречи Джейдоном Санчо, который воспользовался передачей от Кристиана Эриксена. Под конец тайма первым голом в сезоне отметился Криштиану Роналду - 37-летний португалец реализовал пенальти.

Обзор матча:

Напомним, что в стартовом составе молдавского коллектива вышел украинский вратарь Максим Коваль.

Источник: MEGOGO