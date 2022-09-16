Гол в ворота Динамо стал третьим лучшим во втором туре Лиги Европы
В четверг, 15 сентября, киевское Динамо потерпело второе поражение на групповой стадии Лиги Европы, уступив АЕКу Ларнака со счетом 0:1. Единственный гол встречи был забит в первом тайме Адамом Дьюрчо, который прекрасно исполнил штрафной удар.
По итогам игрового дня данное взятие ворот попало в четверку лучших по версии УЕФА. В результате после проведенного голосования на своем официальном сайте, УЕФА объявил, в каком порядке расположились авторы голов.
Так, автором лучшего гола тура стал хавбек Бетиса Хоакин, попутно ставший самым возрастным автором гола в турнире. На втором месте расположился похожий гол в исполнении игрока Фенербахче Ирфана Кахведжи.
Третье место оказалось связанным с Динамо - гол Дьюрчо получил условную бронзу, а четвертое место занял полузащитник Реал Сосьедада Андер Гевара. Стоит отметить, что все голы были забиты из-за пределов штрафной площади.
The results are in! 😍— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 16, 2022
🥁⚽️ Your #UEL Goal of the Week is...@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/S5dlnPjIbR
После двух туров группового этапа Лиги Европы Динамо занимает четвертое место с нулем в графе очков. В следующем матче на команду Мирчи Луческу ожидает путешествие во Францию на поединок против Ренна.