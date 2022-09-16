iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол в ворота Динамо стал третьим лучшим во втором туре Лиги Европы

Хоть таким образом киевляне попали в рейтинг лучших.
Сегодня, 13:51
АЕК Ларнака / УЕФА
АЕК Ларнака / УЕФА
0 0 0

В четверг, 15 сентября, киевское Динамо потерпело второе поражение на групповой стадии Лиги Европы, уступив АЕКу Ларнака со счетом 0:1. Единственный гол встречи был забит в первом тайме Адамом Дьюрчо, который прекрасно исполнил штрафной удар.

По итогам игрового дня данное взятие ворот попало в четверку лучших по версии УЕФА. В результате после проведенного голосования на своем официальном сайте, УЕФА объявил, в каком порядке расположились авторы голов.

Так, автором лучшего гола тура стал хавбек Бетиса Хоакин, попутно ставший самым возрастным автором гола в турнире. На втором месте расположился похожий гол в исполнении игрока Фенербахче Ирфана Кахведжи.

Третье место оказалось связанным с Динамо - гол Дьюрчо получил условную бронзу, а четвертое место занял полузащитник Реал Сосьедада Андер Гевара. Стоит отметить, что все голы были забиты из-за пределов штрафной площади.

После двух туров группового этапа Лиги Европы Динамо занимает четвертое место с нулем в графе очков. В следующем матче на команду Мирчи Луческу ожидает путешествие во Францию на поединок против Ренна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Динамо Киев аек ларнака
0 0 0

Статьи по теме

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
Холанд - лучший игрок АПЛ в августе, Артета - лучший тренер Холанд - лучший игрок АПЛ в августе, Артета - лучший тренер
Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба
Украина разбила Англию на чемпионате мира по футболу 6 на 6 Украина разбила Англию на чемпионате мира по футболу 6 на 6
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Сборные16:01
Германия - Испания: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Сборные15:38
Польша - Франция: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Бокс15:02
Тренер Джошуа выразил недовольство поспешным решением согласиться на бой с Фьюри
Лига Европы14:59
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
Европа14:46
Холанд - лучший игрок АПЛ в августе, Артета - лучший тренер
Бокс14:24
Хэйни: Бой с Ломаченко мне бы понравился
Европа14:11
Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба
Лига конференций13:58
Довбик: Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах
Лига Европы13:51
Гол в ворота Динамо стал третьим лучшим во втором туре Лиги Европы
Теннис13:29
"Гений и пример для любого спортсмена": Месси обратился к Федереру, объявившему о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK