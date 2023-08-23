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Славия - Заря: прогноз на матч 24.08.2023 квалификации Лиги Европы

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги Европы. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.
Сегодня, 12:30
Заря / ФК Заря
Заря / ФК Заря

В четверг, 24 августа, луганская Заря вступает в квалификацию еврокубков.

В рамках отбора Лиги Европы украинская команда сыграет со Славией из Праги (Чехия).

Матч Славия - Заря пройдет на Эден Арене в Праге. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Славия - Заря

Фаворитом второго матча третьего отборочного раунда Лиги Европы считается чешский клуб. По мнению экспертов, хозяева поля имеют невероятное преимущество.

Прогноз букмекеров на матч Славия - Заря:

  • Победа Славии: 1,2
  • Ничья: 7
  • Победа Зари: 17

Шансы на общий успех в двухматчевом противостоянии и выход в групповой этап турнира больше у чешской команды - 1.06, а у Зари - 12.10. Что касается голов, то аналитики верят, что голов будет много. На тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом - 1.47.

Статистика противостояния Славия - Заря

Для чешской и украинской команды этот матч станет первой очной встречей в истории.

Славия уже успела выбить Днепр-1 в рамках отбора Лиги Европы, а Заря только начинает свой путь в еврокубках.

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