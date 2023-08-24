Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы

В четверг, 24 августа, в Праге на Фортуна Арене прошел первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Славией и луганской Зарей.

Первый тайм прошел полностью под диктовку хозяев, и лишь во втором появилась надежда, что луганчане увезут хотя бы ничью.

Однако в последние 15 минут поединка чешский клуб сумел решить судьбу матча, а может и противостояния, отметившись дважды в воротах Зари.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лиги Европы Славия - Заря

Славия - Заря 2:0

Гол: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4.

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 27 - 5

Удары в створ: 12 - 1

Фолы: 9 - 11

Атаки: 114 - 87

Славия: Коларж - Масопуст, Влчек, Голеш - Доудера (Валлем, 88), Зафейрис, Шевчик, Провод (Огунгбаи, 69) - Юрасек (ван Бюрен, 57), Хытил (Тиджани, 68), Шранц (Юречка, 57).

Заря: Турбаевский - Cнурницын, Джордан, Батагов - Кирюханцев (Алефиренко, 86), Яцык (Чурко, 77), Дришлюк, Вантух - Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82), Мишнев (Мичин, 46).

Предупреждения: Дришлюк, Герреро, Батагов, Яцык, Турбаевский.