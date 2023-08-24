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Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Вчера, 23:03
Славия - Заря / slavia.cz
Славия - Заря / slavia.cz

В четверг, 24 августа, в Праге на Фортуна Арене прошел первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Славией и луганской Зарей.

Первый тайм прошел полностью под диктовку хозяев, и лишь во втором появилась надежда, что луганчане увезут хотя бы ничью.

Однако в последние 15 минут поединка чешский клуб сумел решить судьбу матча, а может и противостояния, отметившись дважды в воротах Зари.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лиги Европы Славия - Заря

Славия - Заря 2:0
Гол: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4.

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 27 - 5
Удары в створ: 12 - 1
Фолы: 9 - 11
Атаки: 114 - 87

Славия: Коларж - Масопуст, Влчек, Голеш - Доудера (Валлем, 88), Зафейрис, Шевчик, Провод (Огунгбаи, 69) - Юрасек (ван Бюрен, 57), Хытил (Тиджани, 68), Шранц (Юречка, 57).

Заря: Турбаевский - Cнурницын, Джордан, Батагов - Кирюханцев (Алефиренко, 86), Яцык (Чурко, 77), Дришлюк, Вантух - Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82), Мишнев (Мичин, 46).

Предупреждения: Дришлюк, Герреро, Батагов, Яцык, Турбаевский.

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Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023
Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023

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