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Славия - Заря: где смотреть матч квалификации Лиги Европы 24.08.2023

Славия - Заря встретятся в рамках отбора в групповой этап Лиги Европы. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на Isport.ua.
Сегодня, 13:40
Заря / ФК Заря
Заря / ФК Заря

В четверг, 24 августа, луганская Заря начнет свое участие в отборе Лиги Европы.

Соперником украинского коллектива является чешская Славия.

Матч Славия - Заря пройдет на Эден Арене в Праге. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Славия - Заря

На территории Украины матч будет показан на телеканале 2+2.

Также трансляция будет доступна на Youtube-канале FootballHub.

Отметим, что эти клубы впервые встретятся на футбольном поле.

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Где состоится матч Славия - Заря

Матч квалификации в групповой этап Лиги Европы будет сыгран на Эден Арене в Праге.

Стадион был открыт в 2008 году. Арена вмещает 19,370 зрителей.

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