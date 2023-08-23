Славия - Заря: где смотреть матч квалификации Лиги Европы 24.08.2023
В четверг, 24 августа, луганская Заря начнет свое участие в отборе Лиги Европы.
Соперником украинского коллектива является чешская Славия.
Матч Славия - Заря пройдет на Эден Арене в Праге. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Где и когда смотреть матч Славия - Заря
На территории Украины матч будет показан на телеканале 2+2.
Также трансляция будет доступна на Youtube-канале FootballHub.
Отметим, что эти клубы впервые встретятся на футбольном поле.
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Где состоится матч Славия - Заря
Матч квалификации в групповой этап Лиги Европы будет сыгран на Эден Арене в Праге.
Стадион был открыт в 2008 году. Арена вмещает 19,370 зрителей.
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