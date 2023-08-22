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Славия - Заря: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы 24.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Слвией и Зарей в квалификации Лиги Европы.
Сегодня, 17:26
ФК Заря / zarya-lugansk.com
ФК Заря / zarya-lugansk.com

В четверг, 24 августа, состоится поединок между пражской Славией и луганской Зарей в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы.

Победитель пары попадет в групповой этап Лиги Европы, а проигравший отправится в групповой этап Лиги конференций.

Матч Славия - Заря пройдет на Эден Арене в Праге. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Славия - Заря

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:50 по киевскому времени, а также на Youtube-канале Football Hub

Отметим, что фаворитом матча считается чешская команда, шансы луганчан оцениваются в 8 %.

Однако, независимо от результата противостояния Заря уже обеспечила себе еврокубковую осень.

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