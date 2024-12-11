Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 12.12.2024
В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет на выезде против Реал Сосьедада в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.
Подопечные Александра Шовковского провально выступили в предыдущих пяти поединках еврокубка, во всех потерпев поражения, и сейчас являются единственной командой, которая не сумела взять ни одного очка, пребывая на последней позиции в общей турнирной таблице с разницей мячей 1:12. Испанский коллектив с двумя победами и ничьей при двух поражениях расположился на 16-й строчке с семью баллами.
Матч Реал Сосьедад - Динамо состоится в испанском Сан-Себастьяне на арене Аноэта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад - Динамо
Трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо будет доступна в этой новости 12 декабря и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.
В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Будущая встреча Реал Сосьедада и Динамо в Лиге Европы станет первым очным матчем команд на международной арене.
Реал Сосьедад на основном этапе Лиги Европы еще ожидают матчи против Лацио и ПАОКа.
Динамо на стадии лиги еврокубка также еще встретится с Галатасараем и РФС.
Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Реал Сосьедад - Динамо.
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