Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 12.12.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет на выезде против Реал Сосьедада в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского провально выступили в предыдущих пяти поединках еврокубка, во всех потерпев поражения, и сейчас являются единственной командой, которая не сумела взять ни одного очка, пребывая на последней позиции в общей турнирной таблице с разницей мячей 1:12. Испанский коллектив с двумя победами и ничьей при двух поражениях расположился на 16-й строчке с семью баллами.

Матч Реал Сосьедад - Динамо состоится в испанском Сан-Себастьяне на арене Аноэта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад - Динамо

Трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо будет доступна в этой новости 12 декабря и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Будущая встреча Реал Сосьедада и Динамо в Лиге Европы станет первым очным матчем команд на международной арене.

Реал Сосьедад на основном этапе Лиги Европы еще ожидают матчи против Лацио и ПАОКа.

Динамо на стадии лиги еврокубка также еще встретится с Галатасараем и РФС.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Реал Сосьедад - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!