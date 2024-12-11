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Реал Сосьедад - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 12.12.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между испанской и украинской командами.
Вчера, 22:55
Реал Сосьедад - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы / Getty Images
Реал Сосьедад - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы / Getty Images

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо во шестом туре основной стадии Лиги Европы встретится в гостях с Реал Сосьедадом.

"Бело-синие" провально провели предыдущие пять поединков в еврокубке, во всех потерпев поражения, и сейчас занимают последнюю строчку в общей турнирной таблице с разницей мячей 1:12. Испанская команда, имея две победы и ничью при двух проигрышах, с семью баллами идет на 16-й позиции.э

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Матч Реал Сосьедад - Динамо будет сыгран в испанском Сан-Себастьяне на арене Аноэта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Реал Сосьедад - Динамо

В предстоящем поединке эксперты считают безоговорочным фаворитом испанскую команду, отдавая ей очевидное предпочтение в противостоянии с украинским соперником.

Источник: ФК Динамо Киев

Прогноз букмекеров на матч Реал Сосьедад - Динамо

  • Победа Реал Сосьедада - 1.30
  • Ничья - 5.40
  • Победа Динамо - 11.50

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Реал Сосьедада и Динамо забьют, составляет 2.44, а на противоположный результат - 1.56.

Статистика противостояния Реал Сосьедада и Динамо

Будущий матч между Реал Сосьедадом и Динамо станет первой официальной встречей команд на международной арене.

Источник: Getty Images

Испанская команда на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Лацио и ПАОКа.

Киевляне на стадии лиги еврокубка также еще встретятся с Галатасараем и РФС.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо.

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