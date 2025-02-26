Лидер Динамо продлил контракт с клубом после слухов об уходе

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с Владимиром Бражко.

Как сообщает пресс-служба клуба, Бражко подписал контракт до 2029 года. О фиксированной сумме выкупа, о которой была информация от разных источников, в официальном сообщении ничего не сказано.

Также не появляется информация относительно финансовых деталей договоренности между Владимиром и «бело-синими».

Отметим, что зимой 23-летним хавбеком интересовался Вулверхэмптон, но «волки» не договорились с киевлянами об условиях трансфера.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен продлить аренду или выкупить игрока Динамо.

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