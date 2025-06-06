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Футбол

Лунин раскрыл главную задачу сборной Украины на турнир в Канаде

Футболист рассказал про адаптацию в национальной команде.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин высказался о своей игре за национальную команду.

Вратарь назвал задачу сборной на товарищеский турнир в Канаде.

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"В первый день после перелета было тяжеловато. Сейчас уже все нормально. Я уже на сборах был в Северной Америке, в Канаде лишь раз – это была моя первая предсезонка с Реалом.

Канада и Новая Зеландия? Для нас основное, что это последняя возможность подготовиться к отбору на чемпионат мира. Наш фокус – максимально продуктивно отработать этот сбор.

В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде", – рассказал Лунин в интервью ВЗБІРНА.

Сборная Украины во время товарищеского турнира сыграет 7 июня против Канады, а 11 июня – с Новой Зеландией.

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