Названа заявка сборной Украины на матч против Новой Зеландии
Украинская команда проведет второй поединок в товарищеском турнире.
В ночь на 11 июня состоится матч сборной Украины против Новой Зеландии в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров назвал заявку на игру.
Заявка сборной Украины:
- Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык
- Защитники: Александр Мартынюк, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зинченко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко
- Полузащитники: Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виктор Цыганков, Артем Бондаренко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Николай Михайленко, Егор Назарина
- Форвард: Роман Яремчук
Матч Украина - Новая Зеландия начнется в 00:00 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.
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