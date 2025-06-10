Левый Берег объявил о смене тренер после вылета из УПЛ

В Первой лиге команда будет выступать под руководством нового наставника.

Левый Берег после вылета из Премьер-лиги сменил главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, занимаемую должность покинул Виталий Первак, а в качестве нового наставника команды был официально представлен Андрей Гаврюшов.

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47-летний специалист присоединился к Левому Берегу прошлой зимой и вторую часть сезона-2024/25 провел во главе юношеской команды. Ранее Гаврюшов работал также в системе футбольных клубов Александрия, Днепр и Рух.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Левый Берег занял 14-е место в УПЛ и в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе уступил Металлисту 1925 (0:1, 0:1).

Ранее полтавская Ворскла, которая также вылетела из УПЛ, сообщила об отставке главного тренера Юрия Максимова.

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