Ребров прокомментировал отсутствие Мудрика в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика.

По словам наставника, национальной команде не хватает Мудрика.

"Мудрик – действительно очень важный игрок, он – важная часть нашей команды. Нам не хватает этого исполнителя, он действительно нам очень помогает. К сожалению, сейчас мы не можем его использовать, но надеемся, что он вернется в сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его".

Напомним, что Мудрик сдал положительный допинг-тест в конце прошлого года, из-за чего был отстранен от футбола.

Напомним, что Ребров назвал причину, почему Украина сыграла на турнире в Канаде.

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