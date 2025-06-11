Ребров оценил влияние Забарного на сборную Украины
Наставник национальной команды высказался о профессионализме футболиста.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу Ильи Забарного.
По словам специалиста, защитник является настоящим профессионалом, который отдает все силы ради Украины.
"Илья — настоящий профессионал, заслуживающий играть все матчи. Перед поединком с Новой Зеландией я спросил у него, как он себя чувствует. Он ответил, что полностью готов и хочет играть. Это профессионал и очень порядочный человек.
Я очень часто с ним разговариваю - он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче, играет на максимуме. И против Новой Зеландии, и против Канады он был одним из лучших".
Ранее Ребров прокомментировал отсутствие Мудрика в сборной Украины.
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Источник: УАФ