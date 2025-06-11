Тренер Новой Зеландии прокомментировал поражение от Украины
Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли высказался о поражении от Украины (1:2) в матче товарищеского турнира Canadian Shield.
По словам специалиста, команда получила ценный опыт.
"Эти игры очень важны для нас, потому что мы еще не провели достаточное количество спаррингов. У нас было недостаточно таких игр, чтобы наша команда и наши игроки действительно почувствовали этот ритм, и эти последние две игры, я чувствую, дали нам это ощущение. Игроки почувствовали тот уровень, который нам нужен.
Они достаточно хорошо соревновались в течение двух игр, и теперь мы можем двигаться вперед, зная, что есть вещи, которые нужно улучшить, но есть также вещи, которые мы сделали очень хорошо", - приводит слова тренера NZ Football.
Новая Зеландия в первой игре на турнире обыграла Кот-д'Ивуар, а затем проиграла Украине.
Напомним, что Ребров оценил влияние Забарного на сборную Украины.
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