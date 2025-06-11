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Футбол

Тренер Новой Зеландии прокомментировал поражение от Украины

Даррен Бейзли доволен тем, как команда проявила себя.
Сегодня, 12:40       Автор: Митя Шитко
Даррен Бейзли / Getty Images
Даррен Бейзли / Getty Images

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли высказался о поражении от Украины (1:2) в матче товарищеского турнира Canadian Shield.

По словам специалиста, команда получила ценный опыт.

"Эти игры очень важны для нас, потому что мы еще не провели достаточное количество спаррингов. У нас было недостаточно таких игр, чтобы наша команда и наши игроки действительно почувствовали этот ритм, и эти последние две игры, я чувствую, дали нам это ощущение. Игроки почувствовали тот уровень, который нам нужен.

Они достаточно хорошо соревновались в течение двух игр, и теперь мы можем двигаться вперед, зная, что есть вещи, которые нужно улучшить, но есть также вещи, которые мы сделали очень хорошо", - приводит слова тренера NZ Football.

Новая Зеландия в первой игре на турнире обыграла Кот-д'Ивуар, а затем проиграла Украине.

Напомним, что Ребров оценил влияние Забарного на сборную Украины.

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