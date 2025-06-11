Забарный рассказал, как мечта у него сбылась в составе сборной Украины

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями после победы над Новой Зеландией (2:1).

По словам футболиста, он сильно устал, но рад победе.

"Честно говоря, устал. Мы победили – и это важно".

Забарный вышел на матч в качестве капитана. Украинец признался, что всегда об этом мечтал.

"Это большая гордость. Это моя мечта – выводить национальную команду. Я рад, что она сбылась уже в таком юном возрасте. Буду работать еще более упорно, чтобы помогать команде".

Напомним, что Ребров оценил влияние Забарного на сборную Украины.

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