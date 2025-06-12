Наполи остановил переговоры с Шахтером по Судакову
Итальянцы подписали бывшего футболиста Манчестер Сити.
Наполи остановил переговоры по трансферу полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.
Как сообщает журналист издания Relevo Маттео Моретто, итальянский клуб не стал возобновлять встречи с представителями "горняков".
"Переговоры между Наполи и Шахтером по Судакову остановлены. Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали", - приводит слова журналиста Napolinetwork.
В сезоне-2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
Напомним, что сегодня Наполи объявил о подписании Кевина Де Брюйне.
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