Наполи остановил переговоры с Шахтером по Судакову

Наполи остановил переговоры по трансферу полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает журналист издания Relevo Маттео Моретто, итальянский клуб не стал возобновлять встречи с представителями "горняков".

"Переговоры между Наполи и Шахтером по Судакову остановлены. Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали", - приводит слова журналиста Napolinetwork.

В сезоне-2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Напомним, что сегодня Наполи объявил о подписании Кевина Де Брюйне.

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