iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Этого нельзя делать": Мельгоса назвал причины поражения молодежной сборной Украины на Евро

Наставник национальной команды оценил игру против Дании.
Вчера, 22:48       Автор: Митя Шитко
Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал поражение от Дании (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы U-21.

Специалист отметил удачное начало, однако затем его подопечные допустили грубейшие ошибки, которые повлияли на исход встречи.

Читай также: Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер

"Это очень тяжелый соперник, мы вчера об этом говорили - и это воплотилось. Мы хорошо начали, но потом допускали нетипичные ошибки. Против хорошего соперника этого нельзя делать.

Перед вторым таймом говорили, что должны удержать ритм. После первого тайма игроки были уставшие, как и футболисты Дании. Пошел бешеный футбол, и в конце нам просто не удалось забить еще один мяч.

Реализация? Не можем быть довольны, потому что не забили достаточно для победы. Некоторые моменты у нашей команды получались хорошо, но в целом нам нужно улучшаться", - сказал Мельгоса для Суспільне Спорт.

Сборная Украины U-21 следующий матч на турнире сыграет 15 июня против Финляндии.

Ранее сообщалось, что защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов
Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа
Чемпионат Европы U-21: Украина стартовала поражением против Дании, победы Германии и Англии Чемпионат Европы U-21: Украина стартовала поражением против Дании, победы Германии и Англии
NaVi - 3DMAX: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025 NaVi - 3DMAX: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:51
NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов
Бокс00:25
Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа
Вчера, 23:53
Европа23:53
Чемпионат Европы U-21: Украина стартовала поражением против Дании, победы Германии и Англии
Киберспорт23:30
NaVi - 3DMAX: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
Европа23:11
Тоттенхэм назначил нового тренера, который работал с украинцем
Украина22:48
"Этого нельзя делать": Мельгоса назвал причины поражения молодежной сборной Украины на Евро
Киберспорт22:25
NaVi проиграли в финале верхней сетки квалификации Esports World Cup 2025
Киберспорт22:15
BLAST.tv Austin Major 2025: сенсационные поражения Vitality и Liquid, фиаско S1mple с FaZe
Украина21:54
Наполи остановил переговоры с Шахтером по Судакову
Формула 121:46
Феррари опровергла слухи об отставке Вассера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK