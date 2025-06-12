"Этого нельзя делать": Мельгоса назвал причины поражения молодежной сборной Украины на Евро

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал поражение от Дании (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы U-21.

Специалист отметил удачное начало, однако затем его подопечные допустили грубейшие ошибки, которые повлияли на исход встречи.

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"Это очень тяжелый соперник, мы вчера об этом говорили - и это воплотилось. Мы хорошо начали, но потом допускали нетипичные ошибки. Против хорошего соперника этого нельзя делать.

Перед вторым таймом говорили, что должны удержать ритм. После первого тайма игроки были уставшие, как и футболисты Дании. Пошел бешеный футбол, и в конце нам просто не удалось забить еще один мяч.

Реализация? Не можем быть довольны, потому что не забили достаточно для победы. Некоторые моменты у нашей команды получались хорошо, но в целом нам нужно улучшаться", - сказал Мельгоса для Суспільне Спорт.

Сборная Украины U-21 следующий матч на турнире сыграет 15 июня против Финляндии.

Ранее сообщалось, что защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ.

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