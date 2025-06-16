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Футбол

Тренер клуба УПЛ заявил, что покидает занимаемую должность

Младен Бартулович попрощался с Зарей.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Младен Бартулович / ФК Зоря
Младен Бартулович / ФК Зоря

Главный тренер Зари Младен Бартулович объявил, что покидает команду, сделав прощальное заявление.

Об этом 38-летний хорватский специалист написал у себя в Instagram.

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"Хочу выразить благодарность футбольному клубу Заря, президенту Евгению Борисовичу Геллеру за доверие и всем работникам клуба, а также футболистам за проделанную совместную работу.

Было приятно работать вместе и быть частью этого коллектива, не прощаюсь, говорю всем до новых встреч. Заря в моем сердце", - написал Бартулович.

Напомним, что Бартулович работал в Заре с 2023 года. Минувший сезон луганская команда под его руководством завершила на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 40 очков в 30 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что другой представитель УПЛ Кривбасс назначил экс-наставника Шахтера главным тренером.

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