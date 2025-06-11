Клуб УПЛ вернул своего старого тренера

Иван Федык снова стал рулевым Руха.

Львовский Рух определился с заменой Виталию Пономареву.

Как сообщает пресс-служба "желто-черных", новым наставником клуба УПЛ стал Иван Федык. Детали контракта неизвестны.

Последним местом работы Федыка был Рух-2. До этого, в период с 2020 по 2021 годы 37-летний специалист также тренировал Рух.

Под его руководством львовяне сыграли 40 матчей, в 12 из них победили, 14 раз сыграли вничью, столько же раз проиграли.

Напомним, что Пономарев ранее возглавил ЛНЗ.

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