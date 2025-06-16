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Футбол

Заря определилась с новым тренером, вернув бывшего наставника

Виктор Скрипник второй раз возглавил луганскую команду.
Сегодня, 14:30       Автор: Игорь Мищук
Виктор Скрипник / Getty Images
Виктор Скрипник / Getty Images

Заря сообщила о назначении на пост главного тренера Виктора Скрипника.

О возвращении 55-летнего украинского специалиста луганский клуб объявил на своем официальном сайте.

Срок действия контракта с тренером не разглашается.

Источник: ФК Зоря

Во главе Заре Скрипник сменил Младена Бартуловича, который покинул должность исполняющего обязанности наставника команды.

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Скрипник уже работал с Зарей с 2019 по 2022 год. Под его руководством "черно-белые" дважды становились бронзовыми призерами УПЛ в сезонах 2019/20 и 2020/21, а также играли в финале Кубка Украины в 2021 году.

Последним местом его работы был Металлист 1925, который он покинул в июле 2024 года. Также ранее он возглавлял немецкий Вердер, латвийскую Ригу и Ворсклу.

Ранее сообщалось, что другой представитель УПЛ Кривбасс назначил экс-наставника Шахтера главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига

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