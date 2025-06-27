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Футбол

Лидер Полесья объяснил, почему пропустил старт сбора

Батиста оценил работу Ротаня.
Сегодня, 12:05       Автор: Митя Шитко
Факундо Батиста / ФК Полесье
Факундо Батиста / ФК Полесье

Форвард Полесья Факундо Батиста не вернулся в Украину для начала подготовки к старту нового сезона.

Уругвайский футболист, который уже присоединился к команде на сборах в Австрии, рассказал, что имел семейные проблемы.

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"Чувствую себя очень хорошо. Я был в Уругвае, провел время с семьей. Не смог вернуться в Украину из-за определенных личных проблем. Но теперь я здесь, вместе с командой. Моя форма будет только улучшаться.

Поскольку это была только первая моя тренировка, у нас не было возможности хорошо пообщаться с тренером. Но что я могу сказать – предыдущий сезон его команда (Руслана Ротаня - прим.) заняла второе место и показала очень сильный результат", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Контракт Батисты с Полесьем действует до 31 декабря 2027 года. В 13 матчах прошлого сезона футболист забил шесть голов и сделал один ассист.

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