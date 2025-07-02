Генеральный секретарь УАФ рассказал об изменении в процедуре аттестации клубов УПЛ

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко сообщил о том, что организация изменит процедуру аттестации клубов УПЛ.

По словам Грищенко, главное изменение заключается в том, что с сезона-2025/26 взнос, который вносили клубы, проходящие аттестацию, а с сезона-2026/27 процедуру полностью будут покрывать за счет средств от УЕФА.

"Ранее за эту процедуру взимались средства с клубов, хотя УЕФА напрямую финансировала это направление деятельности УАФ.

Клубы подняли этот вопрос, и мы провели анализ данного запроса и пришли к выводу, что мы можем полностью покрывать эту процедуру благодаря финансам от УЕФА.

И с данного сезона был уменьшен взнос, потому что это был переходный год, а с сезона-2026/27 уже полностью клубы освобождаются от обязанности платить какие-либо средства за эту процедуру.

Стараемся сделать процедуру более прозрачной, равно приближенной для всех клубов", - резюмировал Грищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что новичок УПЛ усилился экс-нападающим сборной Украины.

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