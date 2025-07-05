iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер бывшего клуба УПЛ получил длительную дисквалификацию за попытку влияния на арбитров

Андрея Запорожана, работавшего в Левом Береге, отстранили от футбола на три года.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Андрей Запорожан / Левый Берег
Андрей Запорожан / Левый Берег

Бывший тренер экс-представителя украинской Премьер-лиги Левого Берега Андрей Запорожан получил дисквалификацию на три года.

Как сообщает официальный сайт УАФ, такое решение было принято после рассмотрения материалов дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры специалистом до начала матча 14-го тура УПЛ между Рухом и Левым Берегом, состоявшегося 24 ноября 2024 года.

Сообщается, что Запорожану запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на три года.

Читай также: Левый Берег объявил о смене тренер после вылета из УПЛ

Причиной такого решения стало несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ: не предлагать, не обещать, не давать или не принимать прямо или косвенно какую-либо неоправданную денежную помощь или иную выгоду в какой-либо форме с целью влияния на совершение действий или бездействия в пределах собственной компетенции; воздерживаться от любого поведения, что вредит или может повредить честности матчей и соревнований; не применять в своей деятельности методы и способы, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества для себя или третьего лица.

По итогам прошлого сезона Левый Берег занял 14-е место в УПЛ и в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе уступил Металлисту 1925 (0:1, 0:1).

Напомним, что ранее был представлен календарь УПЛ на сезон-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Левый Берег

Статьи по теме

Руководитель отдела аттестации УАФ высказался о том, соответствуют ли новички УПЛ ее требованиям Руководитель отдела аттестации УАФ высказался о том, соответствуют ли новички УПЛ ее требованиям
Генеральный секретарь УАФ рассказал об изменении в процедуре аттестации клубов УПЛ Генеральный секретарь УАФ рассказал об изменении в процедуре аттестации клубов УПЛ
Динамо стартует в Ровном, Шахтер - против новичка: УПЛ представила календарь нового сезона Динамо стартует в Ровном, Шахтер - против новичка: УПЛ представила календарь нового сезона
Свитолина рассказала, посетит ли реванш Усик - Дюбуа Свитолина рассказала, посетит ли реванш Усик - Дюбуа

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ - Бавария, Реал - Боруссия Д и матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Теннис12:07
Свитолина рассказала, посетит ли реванш Усик - Дюбуа
Бокс11:44
"Еще один блокбастер": Турки анонсировал унификацию во втором наилегчайшем весе
Теннис11:42
Ястремская сыграет с испанкой в третьем круге Уимблдона-2025
Бокс11:19
"За все пояса": Дюбуа назвал соперника для Фьюри, если тот возобновит карьеру
Украина10:59
Экс-тренер бывшего клуба УПЛ получил длительную дисквалификацию за попытку влияния на арбитров
Бокс10:35
Бокс: расписание боев
Бокс10:28
"Кто много говорит, потом сливается": Сиренко отреагировал на снятие Новицкого с боя
Украина09:52
"Игроки приятно удивили": Туран оценил дебютный матч во главе Шахтера
Другие страны09:45
Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ - Бавария, Реал Мадрид - Боруссия Д сыграют в четвертьфинале
Бокс09:25
В команде Усика рассказали, когда начали обсуждать трилогию с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK