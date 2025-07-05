Экс-тренер бывшего клуба УПЛ получил длительную дисквалификацию за попытку влияния на арбитров

Андрея Запорожана, работавшего в Левом Береге, отстранили от футбола на три года.

Бывший тренер экс-представителя украинской Премьер-лиги Левого Берега Андрей Запорожан получил дисквалификацию на три года.

Как сообщает официальный сайт УАФ, такое решение было принято после рассмотрения материалов дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры специалистом до начала матча 14-го тура УПЛ между Рухом и Левым Берегом, состоявшегося 24 ноября 2024 года.

Сообщается, что Запорожану запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на три года.

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Причиной такого решения стало несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ: не предлагать, не обещать, не давать или не принимать прямо или косвенно какую-либо неоправданную денежную помощь или иную выгоду в какой-либо форме с целью влияния на совершение действий или бездействия в пределах собственной компетенции; воздерживаться от любого поведения, что вредит или может повредить честности матчей и соревнований; не применять в своей деятельности методы и способы, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества для себя или третьего лица.

По итогам прошлого сезона Левый Берег занял 14-е место в УПЛ и в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе уступил Металлисту 1925 (0:1, 0:1).

Напомним, что ранее был представлен календарь УПЛ на сезон-2025/26.

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