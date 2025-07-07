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Футбол

"Сложное ДТП": лидер Колоса вместе с семьей попал в аварию

Ориховский пропустит большую часть первого круга УПЛ.
Сегодня, 19:28       Автор: Митя Шитко
Павел Ориховский / ФК Колос Ковалівка
Павел Ориховский / ФК Колос Ковалівка

Полузащитник Колоса Павел Ориховский попал в ДТП.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, украинский футболист вместе с семьей живы, однако игрок пропустит большую часть первого круга УПЛ.

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"На прошлой неделе в сложное ДТП попал еще и украинский футболист Павел Ориховский. К счастью, Паша и его семья живы, и, надеемся, будут абсолютно здоровы.

Разве что, возможно, придется пропустить, как минимум, большую часть первого круга чемпионата. Скорейшего выздоровления", - сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

В прошлом сезоне 29-летний украинец провел 28 матчей, в которых забил два гола.

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