УАФ презентовала новый формат Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый формат Кубка Украины.

В сезоне-2025/26 турнир стартует с квалификации среди победителей региональных кубков.

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В 1/32 финала к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков). В 1/16 финала – еще 4 клуба, представляющих Украину в Европе.

Победители во всех раундах будут определяться в одном матче. Дополнительного времени не будет – сразу серия пенальти в случае ничьей.

Будет использоваться слепой жребий - каждая команда сможет сыграть против каждой.

Первые матчи запланированы на 9-10 августа. Жеребьевка квалификационного раунда состоится в ближайшее время.

Напомним, что УПЛ представила календарь на первый тур.

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