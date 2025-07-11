УАФ презентовала новый формат Кубка Украины
Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый формат Кубка Украины.
В сезоне-2025/26 турнир стартует с квалификации среди победителей региональных кубков.
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В 1/32 финала к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков). В 1/16 финала – еще 4 клуба, представляющих Украину в Европе.
Победители во всех раундах будут определяться в одном матче. Дополнительного времени не будет – сразу серия пенальти в случае ничьей.
Будет использоваться слепой жребий - каждая команда сможет сыграть против каждой.
Первые матчи запланированы на 9-10 августа. Жеребьевка квалификационного раунда состоится в ближайшее время.
Напомним, что УПЛ представила календарь на первый тур.
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