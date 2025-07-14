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Футбол

Динамо интересуется французским защитником

"Бело-синие" хотят подписать игрока до квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 15:30       Автор: Митя Шитко
Ахмед Сидибе / ФК Копер
Ахмед Сидибе / ФК Копер

Киевское Динамо рассматривает возможность подписания защитника.

Как сообщает ТаТоТаке, украинский клуб хочет подписать центрбека Ахмеда Сидибе из словенского Копера.

Динамо хочет подписать Сидибе до начала второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Словенский клуб готов отпустить своего футболиста за 500 тысяч евро компенсации.

В прошлом сезоне француз провел 38 матчей за клуб, в которых забил один гол и сделал одну голевую передач. Контракт футболиста с Копером рассчитан до июня 2027 года.

Сидибе является воспитанником Сент-Этьена, где он играл за юношеские и молодежные команды клуба. В январе 2024 года защитник перешел в Копер.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Динамо завершил карьеру .

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