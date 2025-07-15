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Футбол

Туран признался, чувствует ли он страх из-за войны в Украине

Арда рассказал о своих задачах в украинской команде.
Сегодня, 10:40       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался по поводу полномасштабной войны России против Украины.

По словам турка, он не чувствуета страха из-за войны.

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"Ни секунды, с первого дня. Люди здесь переживают очень трудное время почти три года. В месте, где они переживают это ежедневно и ежесекундно, как я мог сомневаться из-за этого? Мы приехали в Украину, чтобы добавить немного радости в жизнь людей своей работой. Мы будем стремиться сделать их как можно счастливее нашим футболом и нашими достижениями. Мои сердце и мысли всегда с ними.

Конечно все влияет на команду. Мы говорим о жизни. Но мои игроки невероятно профессиональны. Что бы ни случилось, они стараются выкладываться на поле на все 100%. Я очень уважаю их. На каждой встрече я говорю: "Футбол важен, но ничто в жизни не важнее наших семей". Я с самого начала говорил им, что я с ними в каждом аспекте их жизни", - приводит слова Турана Marca.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион мира посетил тренировку Шахтера.

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