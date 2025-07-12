Туран: Если добьюсь успеха с Шахтером, то стану самым счастливым человеком в мире

Арда поделился мыслями о важности футбола для фанатов во время войны.

Руководитель донецкого Шахтера Арда Туран высказался о важности радовать фанатов клуба во время войны.

По словам турецкого специалиста, то, что он вместе со своей командой может сделать болельщиков хоть немного счастливее - замечательно.

«Это действительно замечательно, что у нас есть такой шанс сделать так много людей счастливыми, дать определенную радость, когда все эти трагедии происходят в их стране.

У нас не будет никаких оправданий. Жизнь и семьи моих игроков — самое важное для меня, и я сказал им, что буду полностью поддерживать их во всем. Часть моего сердца всегда останется с ними

Жертвы, которые понес украинский футбол, огромны, и если я смогу добиться успеха с Шахтером, то я стану самым счастливым человеком», - сказал Туран в интервью The Guardian.

Напомним, ранее сообщалось, что потенциальный соперник Шахтера усилился турецким полузащитником.

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