Туран: Если добьюсь успеха с Шахтером, то стану самым счастливым человеком в мире
Руководитель донецкого Шахтера Арда Туран высказался о важности радовать фанатов клуба во время войны.
По словам турецкого специалиста, то, что он вместе со своей командой может сделать болельщиков хоть немного счастливее - замечательно.
«Это действительно замечательно, что у нас есть такой шанс сделать так много людей счастливыми, дать определенную радость, когда все эти трагедии происходят в их стране.
У нас не будет никаких оправданий. Жизнь и семьи моих игроков — самое важное для меня, и я сказал им, что буду полностью поддерживать их во всем. Часть моего сердца всегда останется с ними
Жертвы, которые понес украинский футбол, огромны, и если я смогу добиться успеха с Шахтером, то я стану самым счастливым человеком», - сказал Туран в интервью The Guardian.
Напомним, ранее сообщалось, что потенциальный соперник Шахтера усилился турецким полузащитником.
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